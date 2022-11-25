КГК Могилевской области выявил нарушения в содержании скота

КГК Могилевской области выявил ряд нарушений в содержании скота, сообщили в областном ведомстве.

Как отметили в ведомстве, такие рейды сотрудники КГК, УДФР и облисполкома проводили в выходные дни либо ночное время, а в качестве объектов посещения выбирались хозяйства, ответственными за наведение порядка в которых закреплены руководители райисполкомов либо райсельхозпродов.

Ненадлежащее содержание телят, недостатки при их выпойке, кормлении и водопоении, подготовке к зиме телятников и индивидуальных домиков выявлены в КСУП "Тельмана" Кличевского, ОАО "Белыничский райагропромтехснаб" и ОАО "Белыничи" Белыничского, ОАО "Невский-Агро" Бобруйского, КСУП "Добрость" и ОАО "Кричеврайагропромтехснаб" Кричевского, КСУП "Жиличи" Кировского, ОАО "Агрокомбинат "Восход" и ОАО "Экспериментальная база "Дашковка" Могилевского, ОАО "Зарянский" и КСУП "Наша Родина" Славгородского, КСУП "Мошевое" Костюковичского районов. Несмотря на значимость своевременного выпаивания новорожденным телятам молозива для выработки у них иммунитета, их выпойка в ночное время не организована на посещенных фермах КСУП "Добрость", ОАО "Кричеврайагропромтехснаб", ОАО "Белыничский райагропромтехснаб" и ОАО "Белыничи", ОАО "Невский-Агро", ОАО "Агрокомбинат "Восход" и ОАО "Экспериментальная база "Дашковка".

Несбалансированное кормление и поение взрослого поголовья КРС установлено в ОАО "Белыничи", КСУП "Тельмана", ОАО "Кричеврайагропромтехснаб", КСУП "Добрость", ОАО "Зарянский", ОАО "Агрокомбинат "Восход" и КСУП "Мошевое". Занавоженность отдельных сараев, выгульных площадок, навозохранилищ выявлена практически в каждом проверенном хозяйстве.

Также установлены факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей ночными сторожами объектов, к примеру, в ОАО "Кричеврайагропромтехснаб" Кричевского, ОАО "Экспериментальная база "Дашковка" и ОАО "Агрокомбинат "Восход" Могилевского районов.

По результатам контроля заинтересованным внесены предложения по недопущению недостатков, привлечению виновных к ответственности. Большая часть нарушений оперативно устранена. Мониторинг в регионе продолжается.