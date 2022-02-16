КГК Могилевской области в 2021 году взыскал в бюджет более Br7 млн

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области с участием заместителя председателя Комитета госконтроля Андрея Лобовича рассмотрены итоги работы за 2021 год и определены основные задачи на ближайшую перспективу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

Основные усилия контрольного ведомства в отчетном периоде были сконцентрированы на контроле за рациональным использованием государственных средств и имущества, обеспечением эффективности деятельности отраслей экономики области, профилактике правонарушений и выработке предложений по совершенствованию законодательства.

"В прошлом году государственные контролеры провели 34 проверки и 94 мониторинга, - отметили в КГК. - По их результатам взыскано в бюджет более Br7 млн, обеспечено возмещение средств государственным организациям на сумму более Br19 млн, сэкономлено Br42 млн".

По материалам проверок КГК возбуждено 84 уголовных дела, из них 38 - по результатам совместной работы с УДФР Комитета госконтроля по Могилевской области.

Как отметили в ведомстве, одним из основных направлений деятельности комитета был упреждающий контроль за ходом реализации поручений Президента, государственных и региональных программ. Ряд из них в в прошлом году рассмотрела коллегия комитета с выработкой конкретных предложений органам государственного управления и субъектам хозяйствования.

В этом году работа комитета будет направлена на комплексное изучение проблем, поиск резервов в различных отраслях экономики, импортозамещении, а также обеспечение финансовой дисциплины и законности, эффективности использования всех видов государственных ресурсов.