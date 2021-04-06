КГК Могилевской области проверит учреждения дошкольного образования

Комитетом государственного контроля совместно с иными заинтересованными запланировано изучение состояния объектов учреждений дошкольного образования.

В целях всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области 12-13 апреля будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемы и недостатки при содержании объектов дошкольного образования Могилевской области».

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 62-47-73 могут сообщить специалистам КГК (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий, сооружений, изолированных помещений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты, мебели и оборудования в детских садах региона. Комитет также интересует мнение работников детских садов о проблемных вопросах в обеспечении безопасного пребывания детей.

Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by.