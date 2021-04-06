КГК Могилевской области проверит качество оказываемых филиалом РУП «Белтелеком» услуг

В Комитете госконтроля Могилевской области 13 апреля будет проводиться «горячая линия» с населением Могилевщины на тему: «О качестве оказываемых Могилевским филиалом РУП «Белтелеком» услуг, своевременном реагировании

филиалом на критические замечания и конструктивные предложения населения о совершенствовании его работы», во время которой жители области могут сообщить о проблемных вопросах взаимодействия с Могилевским филиалом РУП «Белтелеком», а также недостатках в его работе при оказании услуг.

В указанный день жители области могут обратиться с 10.00 до 13.00 на «горячую линию» по телефонам 8 (0222) 62-60-58 в Могилеве, 8 (0225) 76-50-57 в Бобруйске, 8 (0224) 16-47-30 в Кричеве.