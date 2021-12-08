КГК Могилевской области проверил наведение порядка в гаражном кооперативе «Спутник-2008»

Комитет госконтроля Могилевской области рассмотрел итоги принятых мер по наведению порядка в гаражном кооперативе "Спутник-2008", которые реализовывали его участники и местные органы власти. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

"Спутник-2008" - один из самых крупных гаражных кооперативов не только в Могилевской области, но и республике. В силу ряда причин значительная часть гаражей, расположенных на территории кооператива, долгое время находится в ненадлежащем состоянии. Разрушенные бетонные конструкции, накренившиеся стены, глубокие провалы на территории представляют потенциальную опасность для жителей Могилева. В последние годы в кооперативе велась вялотекущая деятельность, связанная в основном с ликвидацией несанкционированных свалок и вырубкой кустарников. Однако кардинально проблема не решалась. После вмешательства областного КГК и поручений органам местной власти заняться решением проблемного для Могилева вопроса появились конкретные результаты", - рассказали в контрольном ведомстве.

Путем судебных разбирательств часть пустующих, полуразрушенных и разрушенных гаражей признана бесхозяйным имуществом. Это позволит ускорить работу по наведению порядка на территории кооператива, убрать развалившиеся конструкции гаражей и очистить территорию от строительного мусора.

КГК Могилевской области также рассмотрел и другие проблемные вопросы деятельности кооператива. Обсуждены возможные пути их решения.