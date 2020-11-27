КГК Могилевской области провел проверку ЗАО «Бобруйский бровар»

Комитетом государственного контроля Могилевской области в ходе проверки одного из крупнейших в республике производителей пива – ЗАО «Бобруйский бровар» - выявлен ряд нарушений и недостатков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. В их числе нарушения законодательства о ценообразовании, повлекшие необоснованное завышение цен на ряд товаров на более чем Br100 тыс., бухгалтерского учета, законодательства об отходах, несоблюдение сроков завершения внешнеторговых операций и иные.

Комитетом рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, первый заместитель контрольного ведомства Юрий Фролов.

Могилевский облисполком