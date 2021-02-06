КГК Могилевской области проведет прямую телефонную линию

В Комитете госконтроля Могилевской области 15 февраля будет проводиться горячая линия с населением Могилевщины на тему: «Принятие в Могилевской области мер

по сокращению количества объектов сверхнормативного строительства (долгостроев)».

В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 по телефонам

(80222) 62-60-58, (80222) 62-45-99 в г. Могилеве, (80225) 76-50-57

в г. Бобруйске, (802241) 64-184 в г. Кричеве могут сообщить информацию об имеющихся на территории области полуразрушенных, заброшенных или аварийных объектах незавершенного строительства, строительные работы на которых

не ведутся длительное время, а также высказать мнение о причинах, способствовавших их появлению, и предложения о дальнейшей судьбе таких объектов