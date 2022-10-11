КГК Могилевской области проведет горячую линию по вопросам школьного питания
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Комитет государственного контроля Могилевской области проведет горячую линию по вопросам качества школьного питания 14 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в областном контрольном ведомстве.
В этот день можно будет обратиться в КГК и сообщить информацию об имеющихся недостатках школьного питания, рассказать о нарушениях при использовании средств для этих целей.
Как отметили в КГК, специалистов интересует мнение родителей и самих работников организаций, которые обеспечивают питанием учащихся учреждений общего среднего образования, о наличии проблем в этой сфере и путях их решений.
Работать горячая линия в Могилевской области будет по телефону: 8(0222) 62-49-34 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
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