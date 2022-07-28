КГК Могилевской области проведет 29 июля горячую линию по вопросам выплаты зарплаты
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В Комитете государственного контроля Могилевской области 29 июля пройдет горячая линия по вопросам выплаты заработной платы.
Граждане могут сообщить информацию о случаях несоблюдения сроков выплаты заработной платы.
Сообщить информацию и задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (0222) 63-82-03.
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