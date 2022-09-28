КГК Могилевской области предлагает бобруйчанам высказать мнение

Комитетом государственного контроля Могилевской области изучается эффективность проводимой местными органами власти работы по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, а также рациональному использованию земельных ресурсов.

В этой связи гражданам предлагается высказать мнение (замечания) об эффективности такой работы, сообщить о наличии неэксплуатируемых, непригодных к использованию, неэффективно используемых зданий и сооружений, а также фактах неудовлетворительного состояния земель в том числе общего пользования (при возможности с прикреплением фото или видео файлов зафиксированных недостатков и указанием месторасположения проблемных объектов).

Собранные материалы будут проанализированы и использованы Комитетом для принятия мер реагирования. Предложения необходимо направлять до 31 октября 2022 г.

по электронной почте: kgkmogzem@mail.ru.

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