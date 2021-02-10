КГК Могилевской области держит на контроле своевременность выплаты зарплаты

На постоянном контроле Комитета госконтроля Могилевской области и иных госорганов находится вопрос соблюдения нанимателями сроков выплаты заработной платы работникам.

Поступающие на проводимые Комитетом «горячие» телефонные линии обращения рассматриваются совместно с местными органами власти, и позволяют гражданам получить помощь в восстановлении своих прав на полное и своевременное вознаграждение за труд, а также выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по заработной плате и скрывшие такие факты.

С целью недопущения нарушения прав работников Комитетом госконтроля Могилевской области совместно с областным управлением Департамента госинспекции труда и главным статистическим управлением Могилевской области 19 февраля

2021 г. будет проводиться «горячая линия» с жителями области.

Обращения будут приниматься с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (0222) 62-47-75, 62-47-73, 62-47-84 (Комитет госконтроля Могилевский области); 8 (0222) 24-32-57 (областное управление Департамента госинспекции труда) и 8 (0222) 72-43-08 (главное статистическое управление) о нарушениях нанимателями сроков выплаты заработной платы.