КГБ: задержан мужчина, ввозивший в Беларусь оружие для террористических групп

Комитетом государственной безопасности Беларуси задержан уроженец города Лиды 1976 года рождения Сергей Соколов, ввозивший в Беларусь оружие для террористических групп. Такая информация озвучена в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Бывший военнослужащий имеет опыт применения и использования огнестрельного оружия. Уволен до достижения пенсионного возраста, предусмотренного для военнослужащих. По информации, озвученной в телеэфире, он должен был доделать то, что не смог реализовать другой экстремист - Владислав Войтехович, который вместе со своим отцом в ночь на 11 июля попытался сжечь дом и ликвидировать депутата Палаты представителей Олега Гайдукевича.

Задание присмотреться к дому Гайдукевича, где не состоялось предыдущее покушение, Соколову дал некто Олег. Потом он встретится с ним в Киеве. На встрече были даны указания и оговорены подробности некоторых диверсий. Дальнейшее общение шло в интернете.

"Он меня попросил съездить в поселок Семково, дал адрес. Он говорит: посмотри там дом. Посмотри подъезды, какую диверсию там можно совершить", - рассказал во время допроса Сергей Соколов.

"Соколов действовал автономно с соблюдением повышенных мер конспирации. Он имел специальную подготовку в снайперском и минно-подрывном деле. При себе постоянно носил пистолет ТТ и два снаряженных магазина на случай оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при его задержании. В поле зрения КГБ Соколов попал во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении семьи Войтехович. Их объединяли одни и те же иностранные кураторы, ведущие деятельность в ущерб национальной безопасности Беларуси", - рассказал заместитель начальника Следственного управления Комитета государственной безопасности Беларуси Константин Бычек.

Сергей Соколов тщательно скрывался. Не имел личного мобильного телефона, перемещался пешком между населенными пунктами. Для длительных поездок использовал арендованные автомобили.

"Соколов по заданию иностранных заказчиков планировал нападения вплоть до физического устранения на сотрудников правоохранительных органов, государственных и общественных деятелей с целью устрашения населения и дестабилизации общественного порядка. Такие действия, по его мнению, могли создать условия для возобновления протестной активности и последующего насильственного свержения действующей власти", - отметил представитель КГБ.

По его словам, иностранными кураторами на Соколова была возложена задача по оборудованию в различных местах Беларуси схронов, содержащих огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. "Такие закладки предназначались для других экстремистских групп, попытки сформировать которые предпринимались зарубежными спецслужбами", - подчеркнул Константин Бычек.

Ружья, пистолеты и патроны Соколов забрал в России. Первую партию - а это автоматические ружья, пистолеты и устройства для проведения взрывов он спрятал в Дзержинском районе. Тайники оборудовались согласно инструкциям. Часть он спрятал в лесу, часть хранил в своем автомобиле, а часть - в тайнике на Варшавском кладбище в Лиде. В случае необходимости Соколов должен был сообщить координаты тайников. Кому - пока этого в показаниях обвиняемого нет.

Задержали экстремиста в Жировичах, где он готовился осуществить замысел кураторов - это устранение людей и провокация волнений, а также ввоз в страну очередной партии оружия. Сопротивления при задержании он не оказал. Помимо акта терроризма отвечать Соколову придется за незаконные действия в отношении оружия и попытки захвата власти неконституционным путем.