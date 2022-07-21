Керамисты Беларуси и России соберутся на пленэр гончаров в Столинском районе

VII Международный пленэр гончаров пройдет с 24 по 31 июля в деревне Городная Столинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

Участие в пленэре подтвердили 24 керамиста из Беларуси и России - мастера из Брестской, Минской, Гомельской, Могилевской областей, а также Алушты и Орла. Почетными участниками мероприятия станут два потомственных гончара из Городной - Макар Шелест и Георгий Ковалько.

"Пленэр гончаров мы проводим раз в два года начиная с 2008-го. Из-за пандемии в 2020-м мероприятие пришлось отменить. Получается, что сейчас встретимся после четырехлетнего перерыва. Все с нетерпением ждут этого события в Городной - и мастера-керамисты, и местные жители", - сказала Лариса Быцко.

В программе культурного форума - мастер-классы, выставки, творческие встречи, чествование потомственных гончаров деревни, экскурсии. На протяжении семи дней в местном Центре гончарства участники пленэра будут трудиться над созданием авторских коллекций, которые представят на суд общественности 31 июля на традиционном празднике "Гараднянскі кірмаш". Там же развернется выставка-продажа изделий мастеров народного творчества.

"Все свои коллекции участники пленэра по традиции передают в музей Центра гончарства. Сейчас в нем насчитывается более 500 экспонатов мастеров из 12 стран. Уже ради одного этого стоит приехать в Городную, чтобы увидеть эти произведения искусства", - поделилась Лариса Быцко.

Праздничную атмосферу финального дня пленэра дополнит яркое мероприятие традиционной культуры - этнопроект "Рух зямлі". Перед гостями и участниками форума выступят фольклорные коллективы из Столинского, Пинского, Лунинецкого и Дрогичинского районов.

Учредители пленэра гончаров - Брестский областной и Столинский районный исполнительные комитеты, Брестский областной общественно-культурный центр.