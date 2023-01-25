Кефир с отрубями. В чем польза

Кефир с отрубями — это полезный низкокалорийный продукт, который принесет максимальную пользу организму при похудении.

Также следует учесть, что похудение станет возможным, если вы не только начнете правильно питаться, но и исключите из своего рациона продукты с высоким содержанием быстрых углеводов, насыщенных жиров и сахар.

Почему кефир и отруби полезны для здоровья?

По отдельности кефир и отруби считаются полезными продуктами, а в тандеме они принесут двойную пользу и высокие результаты. Недорогая стоимость и натуральность продуктов делают этот напиток поистине народным средством для похудения.

Кефир — самый популярный и полезный кисломолочный продукт при диетах

Помогает нормализовать пищеварение;

Улучшает работу желудочно-кишечного тракта;

Содержит полезные бактерии, ускоряющие обмен веществ;

Выводит токсины из организма;

Относится к легкоусвояемому белковому продукту;

Отлично утоляет чувство голода.

Отруби — мегаполезный продукт

Отличный абсорбент, который выводит шлаки из организма;

Содержит мегаполезные витамины и микроэлементы;

Отличный источник клетчатки для функционирования всей системы организма;

Хорошо утоляют голод и содержат мало калорий.

Какие отруби лучше для похудения?

Отрубями называются грубые пищевые волокна, получаемые после очистки зерновых культур. Это ценный пищевой продукт, так как в нем содержится 90% всех полезных веществ. В составе преобладает клетчатка.

Овсяные отруби

Выводят токсины и канцерогены из организма;

Снижают гликемический индекс и идеальны для питания диабетиков;

Применяются в лечебном питании при нарушении пищеварения, при заболеваниях печени, желчного пузыря.

Снижают уровень холестерина.

Ржаные отруби

Нормализуют обмен веществ и улучшают метаболизм организма;

Хлеб с ржаными отрубями рекомендуется при запорах;

Снижают давление;

Улучшается состояние ногтей и волос.

Пшеничные отруби

Улучшают регенерационный процессы зрения.

Улучшают состояние волос и ногтей.

Льняные отруби

Хорошо очищают организм от шлаков и токсинов;

Поддерживают гормональный баланс в норме;

Способствуют похудению за счет расщепления излишнего жира.

Рисовые отруби

Нормализуют уровень сахара в крови и снижают холестерин;

Регулируют клеточные обменные процессы.

Справляются с дисбактериозом и препятствуют развитию аллергических реакций.

Имеют высокую калорийность.

Кукурузные отруби

Благодаря большому количеству нерастворимой клетчатки хорошо влияют на работу пищеварительного тракта.

Амарантовые отруби

Содержание клетчатки, белков и минералов в них в 3 раза больше, чем в пшеничных отрубях.

В целом, состав и полезные свойства разных видов отрубей очень похожи и различие их энергетической ценности незначительно.

Диетологи отдают предпочтение пшеничным отрубям. Их воздействие на организм изучено и не принесет сюрпризов. Их состав лучшим образом подходит для укрепления здоровья человека.

Как кефир в сочетании с отрубями воздействует на организм

Отруби с кефиром станут отличным перекусом между основными приемами пищи или полезным белковым ужином.

Эффективность отрубей состоит в том, что они практически не перевариваются нашим желудком. При этом попадая в организм — набухают, увеличиваются в объеме и подают сигнал о насыщении.

Кефир с отрубями создает благотворные условия для развития полезной микрофлоры.

При бесконтрольном употреблении отруби могут навредить организму — вместе с вредными веществами вывести и необходимые организму полезные вещества.

Рекомендации по приему

В период похудения существует несколько вариантов употребления напитка:

Разгрузочный день;

Монодиета;

Белковая диета;

Разнообразие ежедневного рациона при индивидуальном плане питания.

Отруби в кефир нужно положить за несколько минут (5-15 мин) до употребления, чтобы они успели разбухнуть. Это лучший в своем роде скраб для кишечника. Они, как мягкая метелка, проходят через желудок и пищеварительный тракт, абсорбируя вредные токсичные вещества, и выводят шлаки естественным путем.

На 1 стакан кефира достаточно положить 1 столовую ложку сухих отрубей.

Стоит помнить, что суточная доза отрубей составляет не более 4 столовых ложек.

Отруби в сочетании с кефиром — это основа многих низкокалорийных диет и превосходный вариант для разгрузочных дней.

Как приготовить классический кефирный коктейль?

Для приготовления напитка нужно взять:

1-2 чайные ложки порошкообразных отрубей;

250 мл кефира с жирностью не более 2,5%.

Приготовление:

В стакан с кефиром всыпать отруби и тщательно перемешать.

Подождать 15-20 минут, чтобы все частички разбухли.

Кефирный коктейль может не сразу прийтись по вкусу. В этом случае можно добавить немного мелко измельченных фруктов, но без сахара.

Кефирный коктейль с отрубями и черносливом

Размягчите чернослив в небольшом количестве теплой воды в течение 20 минут.

Затем порежьте сухофрукты на мелкие кусочки.

Залейте в блендер 250 мл кефира, добавьте 1 столовую ложку отрубей и чернослив.

Смешайте все компоненты и оставьте набухать на 15 минут.

Вкусный и полезный напиток готов!

Творожно-отрубной напиток с ягодами

125 г мягкого творога;

100 мл кефира;

1 столовая ложка отрубей;

Половинка киви;

Полстакана клубники.

Взбейте в блендере все компоненты. Через 15 минут напиток готов к употреблению.

Трехдневная моно-диета

Диета за 3 дня позволяет скинуть несколько килограммов и подходит для применения перед праздниками для быстрого приведения фигуры в норму.

В день выпивается 1,5 литра 1% кефира и съедается 3-4 столовые ложки отрубей. Из ежедневного рациона исключаются все продукты, за исключением чистой питьевой воды.

Недельная диета на отрубях с кефиром

Курс этой программы по снижению веса рассчитан на 1 неделю.

Меню на каждый день:

Завтрак: 1 стакан воды. Через 20 минут — кефир с 1 столовой ложкой отрубей.

Перекус: 1-2 фрукта.

Обед: Отварное мясо со свежими овощами.

Перекус: Йогурт натуральный несладкий с 1 столовой ложкой отрубей.

Ужин: Отварное филе курицы или паровая рыба, кефир с отрубями.

Следует учесть, что все диеты дают временный эффект. Чтобы старые килограммы не вернулись, важно придерживаться в дальнейшем умеренного питания.

Как правильно худеть?

Важно понимать, что кефир с отрубями не является панацеей от ожирения! Похудеть Вам поможет не определенный продукт, а количество съеденной пищи в течение дня.

Изменение пищевого поведения и упорная борьба с зависимостью от еды поможет Вам сохранить стройность фигуры на долгие годы.

Важно не только уменьшать количество еды, но и наполнять себя полезной пищей и придерживаться сбалансированного плана питания.

Жир с боков, живота и ягодиц уходит не благодаря жиросжигающим продуктам, а только в результате большего расходования энергии, чем вы потребляете.

Для очищения организма

Для мягкого очищения кишечника отлично подойдут пшеничные или ржаные отруби. Если уже есть такая проблема, как запор, то отруби лучше предварительно подготовить. То есть, если вы планируете употребить стакан кефира с отрубями утром, то подготовьте напиток с вечера. В течение ночи будет достаточно времени для того, чтобы отруби разбухли и после употребления мягко очистили кишечник, не доставляя дискомфорта организму. Стакан с напитком следует убрать на ночь в холодильник, иначе кисломолочный продукт испортится.

Для того чтобы очистить организм от шлаков и токсинов, лучше всего выбирать рассыпные отруби, не спрессованные. Употребляя такой напиток регулярно в течение недели, можно будет почувствовать легкость, нормализуется работа кишечника, и не будут возникать боли и дискомфорт в желудке.

Результаты и отзывы

Отзывы похудевших вдохновляют многих начать употреблять ежедневно такой напиток. Женщины, которые устраивали себе разгрузочные дни раз в неделю, отмечают, что смогли с легкостью избавиться от трех-четырех лишних килограмм за месяц без особых усилий.

Те девушки, которые на ужин употребляют лишь подобные коктейли, отмечают, что уже на третий день почувствовали легкость, и никаких проблем с кишечником не возникало. Выпивая стакан такого напитка за два часа до сна, им удалось в среднем за месяц снизить свой вес на четыре-пять килограмм.

Кроме того, все, кто употребляет кефир с отрубями, отмечают, что после этого чувство голода совершенно не возникает. Такой напиток помогает многим контролировать количество потребляемой пищи и помогает сократить привычные порции, благодаря чему организм оздоравливается, и лишние килограммы уходят.

По материалам stiralkovich.ru.