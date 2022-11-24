Кефир на ночь. Польза для кожи

Кефир улучшает работу иммунной и пищеварительной систем. С его помощью можно оздоровить состояние кожи. Кефир для лица и тела имеет множество полезных свойств.

Что полезного содержит кефир для кожи лица

Дрожжи. Они придают особую остроту этому напитку. Дрожжи при соединении с молочным сахаром образуют спирт (малое количество).

Термофильный стрептококк – полезный микроорганизм, широко используемый для изготовления кисломолочной продукции.

Уксусно-кислые бактерии, они тоже добавляют долю остроты.

Простые молочные сахара, полезные для здоровья.

Кальций. Это важно, потому что он обеспечивает мышечные сокращения. Недостаток кальция не дает мышцам нормально работать.

Как выбирать и хранить?

Обращайте внимание на срок годности!

Смотрите, чтобы на упаковке было написано именно «Кефир» – не кефирчик, не кефирный напиток.

Выбирайте напиток в стеклянной упаковке и в виде тетрапак.

В составе должно быть только два ингредиента – молоко и закваска.

Хранить его необходимо в холодильнике не более 14 дней.

Чтобы использовать кефир для лица в составе масок, смотрите на его жирность. Для сухой кожи берите напиток с жирностью побольше. Для жирной кожи подойдет обезжиренный кефир.

Что будет, если пить кефир каждый день?

Итак, с помощью регулярного употребления кефира можно:

Улучшить пищеварение.

Ускорить обмен веществ.

Вывести токсины.

Утолить легкий голод.

Укрепить иммунитет.

Успокоить нервную систему и снизить стресс.

Помочь работе желудка.

Избавиться от вздутия живота и метеоризма.

Убрать отеки.

Снизить уровень холестерина.

Уменьшить риск возникновения остеопороза.

Противопоказания

Регулярно пить кефир можно не всем. Врачи его не рекомендуют при следующих заболеваниях:

Язва желудка.

Отравление организма.

Желудочно-кишечная инфекция.

Учитывайте, что напиток содержит спирт, хоть и в небольшом количестве. Поэтому детям разрешено давать кефир только после того, как им исполнится 8 месяцев.

Меньше всего спирта в свежем напитке – до трех дней.

Применение кефира для лица без добавок

Кефир для лица используют самостоятельно, без других компонентов. Для этого возьмите немного теплого напитка и смочите в нем ватный диск. Аккуратно наносите на лицо.

Это позволит коже восстановить кислотно-щелочной баланс и насытит на ее глубоком уровне витаминами и питательными веществами. Использование кефира для кожи лица в чистом виде помогает устранить воспалительные процессы.

Протирать лицо лучше сразу после сна, когда поры расширенные и еще не успели загрязниться. Подождите, пока напиток высохнет, и смойте его теплой водой.

Кисломолочным напитком можно очищать кожу. Нанесите с помощью ватного диска немного кефира на лицо и оставьте его на несколько минут. После этого умойтесь холодной водой и протрите кожу кубиками льда.

По материалам stiralkovich.ru.