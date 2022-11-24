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Кефир на ночь. Польза для кожи

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Кефир на ночь. Польза для кожи

Кефир улучшает работу иммунной и пищеварительной систем. С его помощью можно оздоровить состояние кожи. Кефир для лица и тела имеет множество полезных свойств.

Что полезного содержит кефир для кожи лица

  • Дрожжи. Они придают особую остроту этому напитку. Дрожжи при соединении с молочным сахаром образуют спирт (малое количество).
  • Термофильный стрептококк – полезный микроорганизм, широко используемый для изготовления кисломолочной продукции.
  • Уксусно-кислые бактерии, они тоже добавляют долю остроты.
  • Простые молочные сахара, полезные для здоровья.
  • Кальций. Это важно, потому что он обеспечивает мышечные сокращения. Недостаток кальция не дает мышцам нормально работать.

Как выбирать и хранить?

Обращайте внимание на срок годности!

Смотрите, чтобы на упаковке было написано именно «Кефир» – не кефирчик, не кефирный напиток.

Выбирайте напиток в стеклянной упаковке и в виде тетрапак.

В составе должно быть только два ингредиента – молоко и закваска.

Хранить его необходимо в холодильнике не более 14 дней.

Чтобы использовать кефир для лица в составе масок, смотрите на его жирность. Для сухой кожи берите напиток с жирностью побольше. Для жирной кожи подойдет обезжиренный кефир.

Что будет, если пить кефир каждый день?

Итак, с помощью регулярного употребления кефира можно:

  • Улучшить пищеварение.
  • Ускорить обмен веществ.
  • Вывести токсины.
  • Утолить легкий голод.
  • Укрепить иммунитет.
  • Успокоить нервную систему и снизить стресс.
  • Помочь работе желудка.
  • Избавиться от вздутия живота и метеоризма.
  • Убрать отеки.
  • Снизить уровень холестерина.
  • Уменьшить риск возникновения остеопороза.

Противопоказания

Регулярно пить кефир можно не всем. Врачи его не рекомендуют при следующих заболеваниях:

  • Язва желудка.
  • Отравление организма.
  • Желудочно-кишечная инфекция.

Учитывайте, что напиток содержит спирт, хоть и в небольшом количестве. Поэтому детям разрешено давать кефир только после того, как им исполнится 8 месяцев.

Меньше всего спирта в свежем напитке – до трех дней.

Применение кефира для лица без добавок

Кефир для лица используют самостоятельно, без других компонентов. Для этого возьмите немного теплого напитка и смочите в нем ватный диск. Аккуратно наносите на лицо.

Это позволит коже восстановить кислотно-щелочной баланс и насытит на ее глубоком уровне витаминами и питательными веществами. Использование кефира для кожи лица в чистом виде помогает устранить воспалительные процессы.

Протирать лицо лучше сразу после сна, когда поры расширенные и еще не успели загрязниться. Подождите, пока напиток высохнет, и смойте его теплой водой.

Кисломолочным напитком можно очищать кожу. Нанесите с помощью ватного диска немного кефира на лицо и оставьте его на несколько минут. После этого умойтесь холодной водой и протрите кожу кубиками льда.

По материалам stiralkovich.ru.

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