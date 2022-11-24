Кефир на ночь. Польза для кожи

Кефир улучшает работу иммунной и пищеварительной систем. С его помощью можно оздоровить состояние кожи. Кефир для лица и тела имеет множество полезных свойств.
Что полезного содержит кефир для кожи лица
- Дрожжи. Они придают особую остроту этому напитку. Дрожжи при соединении с молочным сахаром образуют спирт (малое количество).
- Термофильный стрептококк – полезный микроорганизм, широко используемый для изготовления кисломолочной продукции.
- Уксусно-кислые бактерии, они тоже добавляют долю остроты.
- Простые молочные сахара, полезные для здоровья.
- Кальций. Это важно, потому что он обеспечивает мышечные сокращения. Недостаток кальция не дает мышцам нормально работать.
Как выбирать и хранить?
Обращайте внимание на срок годности!
Смотрите, чтобы на упаковке было написано именно «Кефир» – не кефирчик, не кефирный напиток.
Выбирайте напиток в стеклянной упаковке и в виде тетрапак.
В составе должно быть только два ингредиента – молоко и закваска.
Хранить его необходимо в холодильнике не более 14 дней.
Чтобы использовать кефир для лица в составе масок, смотрите на его жирность. Для сухой кожи берите напиток с жирностью побольше. Для жирной кожи подойдет обезжиренный кефир.
Что будет, если пить кефир каждый день?
Итак, с помощью регулярного употребления кефира можно:
- Улучшить пищеварение.
- Ускорить обмен веществ.
- Вывести токсины.
- Утолить легкий голод.
- Укрепить иммунитет.
- Успокоить нервную систему и снизить стресс.
- Помочь работе желудка.
- Избавиться от вздутия живота и метеоризма.
- Убрать отеки.
- Снизить уровень холестерина.
- Уменьшить риск возникновения остеопороза.
Противопоказания
Регулярно пить кефир можно не всем. Врачи его не рекомендуют при следующих заболеваниях:
- Язва желудка.
- Отравление организма.
- Желудочно-кишечная инфекция.
Учитывайте, что напиток содержит спирт, хоть и в небольшом количестве. Поэтому детям разрешено давать кефир только после того, как им исполнится 8 месяцев.
Меньше всего спирта в свежем напитке – до трех дней.
Применение кефира для лица без добавок
Кефир для лица используют самостоятельно, без других компонентов. Для этого возьмите немного теплого напитка и смочите в нем ватный диск. Аккуратно наносите на лицо.
Это позволит коже восстановить кислотно-щелочной баланс и насытит на ее глубоком уровне витаминами и питательными веществами. Использование кефира для кожи лица в чистом виде помогает устранить воспалительные процессы.
Протирать лицо лучше сразу после сна, когда поры расширенные и еще не успели загрязниться. Подождите, пока напиток высохнет, и смойте его теплой водой.
Кисломолочным напитком можно очищать кожу. Нанесите с помощью ватного диска немного кефира на лицо и оставьте его на несколько минут. После этого умойтесь холодной водой и протрите кожу кубиками льда.
По материалам stiralkovich.ru.