Каждый второй житель Могилевщины сделал бустерную прививку

Медики снова напоминают о ревакцинации против коронавируса. Сейчас благоприятный период для прививок. Сезон простуд еще впереди. И есть время для того, чтобы сформировался иммунитет.

Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов привился от коронавируса и призвал всех последовать его примеру.