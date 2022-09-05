Каждый второй житель Могилевщины сделал бустерную прививку
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Медики снова напоминают о ревакцинации против коронавируса. Сейчас благоприятный период для прививок. Сезон простуд еще впереди. И есть время для того, чтобы сформировался иммунитет.
Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов привился от коронавируса и призвал всех последовать его примеру.
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