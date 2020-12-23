Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 млн. Таким образом, доля заразившихся составляет более 1% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,795 млрд человек по состоянию на середину года.

Самая высокая доля заболевших - в странах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 9,9% населения (7 633 человека), в Люксембурге - 7,3% (44 809 человек). В Черногории коронавирус выявлен по меньшей мере у 7,2% населения (44 542 человека), тогда как в США - у 5,6% населения (более 18,2 млн человек). В России этот показатель - около 1,9% (2,9 млн человек).

Отмечается, что распространение коронавируса в мире продолжает ускоряться. До сентября, когда во многих странах началась вторая волна инфекции, на планете ежедневно фиксировалось до 300 тыс. случаев. К октябрю этот показатель возрастал до 600 тыс. случаев в сутки. 20 декабря, по данным Всемирной организации здравоохранения, был зафиксирован новый рекорд - 800 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.

Вместе с тем несколько снизилась доля умерших от общего числа заразившихся. Всего из-за коронавируса в мире умерли более 1,7 млн человек, что составляет около 2,2% от общего числа заразившихся.