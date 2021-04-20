Каждый может помочь. Ване Радымкину нужна ваша помощь!

Чтобы жить намного дольше, девятилетнему Ване Радымкину необходим дорогостоящий препарат Трансларна (Аталурен). Именно он замедляет прогрессирование заболевания, разрушение мышц и уничтожение двигательных функций. Миодистрофия Дюшенна — Ванин диагноз.

Цена жизни Вани ежегодно — 365 040 EUR. В Беларуси доступа к этому препарату нет. Поэтому семья открывает срочный сбор на 365,040 EUR, понимая, что это последний шанс для Вани.

КАК ПОМОЧЬ?

Пополнить баланс телефона

МТС 029-701-58-31 (деньги будут переведены на благотворительный счет)

Осуществить перевод на благотворительный счет в «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск, Отделение №703/7123

Назначение платежа: Радымкиной Екатерине Андреевне на лечение ребенка Радымкина Ивана:

ИК AK BB BY 2XBYN № BY27 AKBB 3134 0000 0045 6007 0000

USD №:BY44 AKBB 3134 1000 0034 8007 0000

EUR №:BY11 AKBB 3134 2000 0030 8007 0000

RUB №:BY89 AKBB 3134 3000 0028 0007 0000

Банковская карта

«АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск

Отделение №703/7123

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5536 0800 1144 2526

09/21

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№ BY45 AKBB 3014 2000 0024 3711 0000

БИК AK BB BY 2X

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BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000

БИК AK BB BY 2X

УНП 100325912

СБОР ОТКРЫТ ДО ИЮНЯ 2021 ГОДА. СУММА СБОРА 384 252,00 ЕВРО