Каждый может помочь. Ване Радымкину нужна ваша помощь!

Чтобы жить намного дольше, девятилетнему Ване Радымкину необходим дорогостоящий препарат Трансларна (Аталурен). Именно он замедляет прогрессирование заболевания, разрушение мышц и уничтожение двигательных функций. Миодистрофия Дюшенна — Ванин диагноз.
Цена жизни Вани ежегодно — 365 040 EUR. В Беларуси доступа к этому препарату нет. Поэтому семья открывает срочный сбор на 365,040 EUR, понимая, что это последний шанс для Вани.
КАК ПОМОЧЬ?
Пополнить баланс телефона
МТС 029-701-58-31 (деньги будут переведены на благотворительный счет)
Осуществить перевод на благотворительный счет в «АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск, Отделение №703/7123
Назначение платежа: Радымкиной Екатерине Андреевне на лечение ребенка Радымкина Ивана:
ИК AK BB BY 2XBYN № BY27 AKBB 3134 0000 0045 6007 0000
USD №:BY44 AKBB 3134 1000 0034 8007 0000
EUR №:BY11 AKBB 3134 2000 0030 8007 0000
RUB №:BY89 AKBB 3134 3000 0028 0007 0000
Банковская карта
«АСБ Беларусбанк» г. Бобруйск
Отделение №703/7123
Перевод на карту
5536 0800 1144 2526
09/21
·Пополнить карт-счёт
№ BY45 AKBB 3014 2000 0024 3711 0000
БИК AK BB BY 2X
Реквизиты банка
Номер расчётного счёта для разовых перечислений
BY57 AKBB 3819 3821 0002 8000 0000
БИК AK BB BY 2X
УНП 100325912
СБОР ОТКРЫТ ДО ИЮНЯ 2021 ГОДА. СУММА СБОРА 384 252,00 ЕВРО