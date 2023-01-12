Казакевич проведет прямую телефонную линию 14 января
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Заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич проведет 14 января прямую телефонную линию. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Вопросы, касающиеся противодействия преступности и коррупции, а также обеспечения личной и имущественной безопасности граждан, можно будет задать с 9:00 до 12:00 по телефону (8-017) 218-74-77.
По материалам belta.by.
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