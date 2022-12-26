Католическое Рождество отпраздновали у главной елки Бобруйска
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Фотографии: Виктор Чабан
Фото Виктора ЧАБАНА.
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