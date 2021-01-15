Катание на тюбинге – опасное развлечение, которое может привести к травмам

8 января в 21 час 30 минут в Быхове на взлетной полосе бывшего военного аэродрома 25-летний житель районного центра, управляя автомобилем ВАЗ 2121, при разъезде с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Opel Vectra, совершил наезд на 19-летнего местного жителя, который катался на тюбинге, привязанном к фаркопу автомобиля Opel.

В результате ДТП молодой человек получил травмы, с которыми был госпитализирован. Действиям участников происшествия будет дана правовая оценка.

Госавтоинспекция предупреждает об опасностях катания на тюбингах таким способом, ведь их действия слишком непредсказуемы.

Тюбинг или ватрушка, привязанные к автомобилю, на первый взгляд кажется безобидной забавой. Но нужно помнить, что он развивает огромную скорость, на которой нет возможности его контролировать нет возможности затормозить.

Будьте внимательны и благоразумны и не подвергайте жизнь смертельной опасности.