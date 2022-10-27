Кассовые аппараты для ИП. что меняется с 1 января 2023 года?

Вниманию субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах!

Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь напоминает, что с 1 января 2023 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках, торговых местах обязаны использовать кассовое оборудование.

Учитывая, что одномоментное подключение кассового оборудования всех заинтересованных субъектов хозяйствования к системе контроля кассового оборудования не представляется возможным, необходимо заблаговременно:

приобрести программные кассы либо кассовые суммирующие аппараты (далее – кассовые аппараты);

заключить с республиканским унитарным предприятием «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» (далее – РУП ИИЦ) гражданско-правовой договор на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования (далее – СККО), подать заявки на подключение кассового оборудования к СККО.

Договор с РУП ИИЦ является публичным, ознакомиться с которым можно на сайте https://skko.by/.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах, допущенных к использованию на территории Республики Беларусь, размещена в глобальной компьютерной сети интернет на официальном сайте РУП ИИЦ (https://info-center.by/services/cashdesks).

Информация о моделях кассовых аппаратов, разрешенных к использованию на территории Республики Беларусь, содержится в Государственном реестре моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, и доступна на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации (https://registry.belgiss.by/).

Перед обращением в РУП ИИЦ субъектам хозяйствования:

намеревающимся использовать программную кассу, необходимо заключить договор с оператором программной кассовой системы;

намеревающимся использовать кассовый аппарат, необходимо заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов (далее – ЦТО) на техническое обслуживание и ремонт кассового аппарата.

Министерство по налогам и сборам дополнительно рекомендует субъектам хозяйствования до приобретения ими кассовых аппаратов и программных касс уточнять у продавцов кассового оборудования возможность последующей доработки кассовых аппаратов или программных касс для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации. Доработка и замена кассового оборудования для использования при реализации товаров, подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, планируется в 2023-2025 годах.

С перечнем ЦТО можно ознакомиться по ссылке https://skko.by/service_centers/.

Подробная информация по вопросу приобретения и подключения кассового оборудования к СККО размещена на официальном сайте РУП ИИЦ в разделе «Система контроля кассового оборудования».