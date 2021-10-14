Карту прививочных пунктов Беларуси создал Минздрав
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Где привиться от COBVID-19 в Беларуси, теперь можно узнать при помощи интерактивной карты, размещенной на сайте Минздрава.
По всей стране открыты более 850 пунктов вакцинации. В сельской местности работают мобильные бригады. На карте, при наведении на любой из пунктов, можно узнать режим работы и адрес.
Напомним, вакцинироваться против COVID-19 любой желающий гражданин Беларуси, старше 18 лет и без наличия противопоказаний. Сделать это можно в поликлинике или в одном из мобильных пунктов вакцинации.
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