Карту прививочных пунктов Беларуси создал Минздрав

Где привиться от COBVID-19 в Беларуси, теперь можно узнать при помощи интерактивной карты, размещенной на сайте Минздрава.

По всей стране открыты более 850 пунктов вакцинации. В сельской местности работают мобильные бригады. На карте, при наведении на любой из пунктов, можно узнать режим работы и адрес.

Напомним, вакцинироваться против COVID-19 любой желающий гражданин Беларуси, старше 18 лет и без наличия противопоказаний. Сделать это можно в поликлинике или в одном из мобильных пунктов вакцинации.