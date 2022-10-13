Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 14 октября, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

Технологические работы на сетевом оборудовании центра будут проводиться с 03.20 до 06.30. Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 9,6 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.