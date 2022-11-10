Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 ноября
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Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 12 ноября, сообщили в Банковском процессинговом центре.
Технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра будут проводиться с 3.20 до 4.00. Возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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