Картина коронавируса в мире за сутки – более 385 тысяч новых случаев заражения

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 68,16 млн и возросло за сутки более чем на 385 тыс. Такие данные приводит ВОЗ.

По состоянию на 19:46 10 декабря ВОЗ располагает сведениями о 68 165 877 инфицированных и 1 557 385 умерших. Число заразившихся возросло на 385 477, умерших - на 6 171.

А вот как выглядит коронавирусная статистика в разрезе стран. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США - 14 972 356. Далее идут Индия (9 767 371), Бразилия (6 674 999), Россия (2 541 199), Франция (2 269 668), Италия (1 757 394), Великобритания (1 750 245), Испания (1 702 328), Аргентина (1 469 919), Колумбия (1 384 610), Германия (1 218 524) и Мексика (1 193 255).