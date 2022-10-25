Картина дня от «Бобруйск 360»
65 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
Картина недели от «Бобруйск 360»
-
В Бобруйске прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию общественного объединения «Белорусский союз офицеров»
-
Как отметили День повара в Бобруйске те, кто готовится им стать
-
Бобруйск с рабочим визитом посетил помощник Президента Республики Беларусь Леонид Мартынюк
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости