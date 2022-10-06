Картина дня от «Бобруйск 360»
23 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
Новый председатель Бобруйского горисполкома утвержден в должности
-
Бобруйчан приглашают на оплачиваемые общественные работы
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
Работы по благоустройству продолжаются. В Бобруйске сносят здание с помощью контролируемого взрыва (видео)
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости