Картина дня от «Бобруйск 360»
12 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
21 сентября прием граждан проведет председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
В ГАИ разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП
-
Бобруйск и Рыбинск подписали соглашение о сотрудничестве
-
Почетные гости из российского Рыбинска знакомятся с Бобруйском
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости