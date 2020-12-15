Картина COVID-19 в мире за сутки – более 574 тысяч случаев заражения

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире увеличилось за сутки более чем на 574 тысячи и превысило 71,05 млн, свидетельствуют опубликованные 14 декабря данные Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 20:23 14 декабря в ВОЗ зарегистрированы 71 051 805 инфицированных и 1 608 68 умерших. Число заразившихся возросло на 574 969, умерших - на 8 726.

Более 50% всех случаев инфицирования за минувшие сутки приходятся на Северную и Южную Америку (300 364), на втором месте - Европа (191 456), на третьем - Юго-Восточная Азия (37 490).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 15 860 675. Далее следуют Индия (9 884 100), Бразилия (6 880 127), Россия (2 681 256), Франция (2 336 136), Великобритания (1 849 407), Италия (1 843 712), Испания (1 730 575), Аргентина (1 494 602), Колумбия (1 417 072), Германия (1 337 078) и Мексика (1 241 436).