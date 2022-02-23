Карпович: мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию

В проекте Конституции отражаются актуальные вопросы, которые сегодня волнуют общество. Об этом заявила заместитель председателя Конституционного суда доктор юридических наук Наталья Карпович во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Референдум. В теме".

"Проект Конституции, который вынесен на республиканский референдум, - это тот документ, который создан совместно народом (на основании предложений граждан) и государственными органами, исходя из тех проблем общественно-политической практики, которые мы должны были принять во внимание, и актуальных общественных запросов, ответы на которые мы должны были дать в этом документе. В проекте Конституции отражаются самые актуальные вопросы", - сказала Наталья Карпович.

По ее словам, мы не уникальны в том, что вносим изменения в Конституцию. "Наша Конституция уже около 30 лет действует. И не только с каждым годом, но и с каждым днем возникают какие-то события, которые мы должны оценивать. В принципе, на такой прочной основе подходить к решению возникающих вопросов, - отметила зампредседателя КС. - И те изменения, которые вносятся в Конституцию, - это ответ на внешние вызовы, на потребности белорусского общества".

Наталья Карпович сделала акцент на основных моментах проекта Конституции. "Какие группы вопросов решаются внесением конституционных изменений? Конечно, это закрепление гарантий социальных прав и свобод граждан. Наши граждане - активные участники конституционного процесса. И особенно на первоначальном этапе активно вносили свои предложения, касающиеся защиты своих прав, в том числе социальных, культурных. То есть права на образование, труд, необходимость признания участия каждого гражданина в создании общественных благ. Поднимали вопрос о необходимости укрепления гарантии реализации политических прав, совершенствования избирательного процесса. На последующих этапах эти вопросы внимательно изучались Конституционной комиссией. На основании общественного запроса вносились правки в Конституцию", - подчеркнула она.

А на последующих этапах граждане больше уделили внимания вопросам защиты суверенитета и независимости Беларуси. "Это говорит о том, что у нас наступило такое общественное осознание необходимости закрепления в Конституции наших базовых ценностей. Тех уникальных особенностей исторического пути нашего народа, которые сегодня должны найти уже юридическое закрепление. Для того чтобы на этой основе развивалось наше общество и государство", - дополнила зампредседателя КС.