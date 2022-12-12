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Армия

Карпенков: статус спецназовцев в Беларуси могут приравнять к военнослужащим

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Карпенков: статус спецназовцев в Беларуси могут приравнять к военнослужащим

В Беларуси прорабатываются законодательные инициативы, которые могут позволить приравнять статус сотрудников подразделений специального назначения МВД к военнослужащим, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

"Определенное время мы прорабатываем законодательные инициативы, чтобы для тех, кто добровольно придет в подразделения специального назначения, их статус был приравнен к военнослужащим, чтобы были социальные льготы, правовые гарантии", - сказал Николай Карпенков.

По его словам, в этом направлении идет работа. "Хотим узаконить и широкую подготовку населения, если будет такое желание и будет поставлена задача на обучение огневой, тактической подготовке. То есть всем тем предметам, которые у нас когда-то преподавались на начальной военной подготовке", - отметил замминистра.

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