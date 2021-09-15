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Общество

Карпенко: значение Дня народного единства сложно переоценить

belta.by 83 0

Карпенко: значение Дня народного единства сложно переоценить

Значение Дня народного единства сложно переоценить, заявил министр образования Игорь Карпенко во время круглого стола на тему "День народного единства как символ консолидации белорусского народа" в Национальном историческом музее, передает БЕЛТА.

"17 сентября - важная дата в нашей истории. И осмысление тех событий, формирование умения прослеживать связь истории и современности являются важнейшими задачами воспитания и образования молодежи. Поэтому значение нашего нового государственного праздника - Дня народного единства - сложно переоценить, - сказал Игорь Карпенко. - Министерство образования, как важный институт социализации личности, оперативно включилось в подготовку празднования Дня народного единства через все институты системы образования, которые должны способствовать формированию у наших учащихся, воспитанников чувства патриотизма, развитию мировоззренческих убеждений".

В частности, 17 сентября во всех учреждениях общего среднего образования для учеников всех классов пройдут уроки, посвященные Дню народного единства. "Они пройдут в различных формах - диалоговых площадок, круглых столов, конференций. Разработаны соответствующие методические рекомендации, обновлены учебные пособия. В 10-11 классах пройдут уроки, которые уже будут опираться на знания, полученные при изучении курса истории в предыдущих классах. Кураторские часы по данной тематике пройдут в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях", - отметил министр.

Игорь Карпенко добавил: в Беларуси будет продолжен информационно-образовательный проект "Школа активного гражданина". Его ключевая идея в этом году - рассказать учащимся о важнейших достижениях суверенной Беларуси за годы независимости.

Участниками круглого стола стали члены Совета Республики, уполномоченный по делам религий и национальностей, представители управления культуры Мингорисполкома, Академии управления при Президенте, руководители центральных средств массовой информации, молодежь.

Работу круглого стола предварило открытие тематической выставки "17 сентября - День народного единства". Республиканский проект подготовлен Национальным историческим музеем и областными музеями. Экспозиции были представлены во время церемонии открытия посредством телемоста. Также состоялась презентация книги-альбома "17 верасня. Дзень народнага адзінства" лауреата премии "За духовное возрождение" Владимира Лиходедова.

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