Карпенко в новом статусе главы ЦИК намерен сохранить открытость и публичность

Игорь Карпенко, назначенный сегодня председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, намерен в новой должности сохранить тот же стиль работы, который был свойственен ему при руководстве Министерством образования, - быть открытым и публичным. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что с избирательным процессом знаком не понаслышке, в 2006, 2010, 2015 годах ему уже приходилось принимать активное участие в различном качестве в избирательных кампаниях. Например, он возглавлял Минскую городскую избирательную комиссию.

В качестве руководителя ЦИК Игорю Карпенко предстоит организовать масштабную избирательную кампанию - референдум по поправкам в Конституцию. "Необходимо будет организовать работу по законодательному закреплению тех новаций, которые появятся. Например, председатель ЦИК может по-другому избираться, нежели сейчас. Будут, возможно, другие изменения, которые потребуют серьезной, тщательной проработки, в том числе с территориями, всеми заинтересованными ветвями власти, чтобы отстроить избирательную систему соответствующим образом", - сказал он. Эту деятельность он считает ответственной, серьезной и кропотливой и потому будет находиться в контакте с Лидией Ермошиной, которая возглавляла Центризбирком на протяжении долгого времени.

Что касается стиля работы в новой должности, то Игорь Карпенко намерен сохранить ту открытость, публичность, которая была свойственна ему в должности министра образования, но, разумеется, в тех рамках, которые допустимы по законодательству.

"Находясь в должности министра образования, я был достаточно открытым, были возможности и достучаться, и задать какие-то вопросы. По-моему, я не обижал ни один из телеканалов, - отметил он. - Мы старались освещать ту деятельность, которая происходила. А чем будет отличаться работа (в новом статусе главы ЦИК. - Прим. БЕЛТА)? Публичность работы комиссии очевидна", - отметил Игорь Карпенко.

По его словам, новое назначение было для него весьма неожиданным, и пока он не намерен полностью оставлять сферу образования. "Я педагог до мозга костей. Все равно я вижу, что происходит вокруг, общаюсь, - пояснил он. - Тот задел, который сделан, должен сработать на дальнейшее развитие системы образования. Здесь главное - не потерять тот темп, который мы задали на педагогическом совете".