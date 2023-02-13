Карпенко: единый день голосования позволит сократить цикл проведения выборов

Единый день голосования позволит сократить избирательный цикл. Об этом в эфире телеканала ОНТ сказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко.

"Мы немножко сократили так называемый избирательный цикл. Если мы каждую кампанию раньше проводили отдельно, в промежутке четырех лет мы постоянно находились в каком-то избирательном процессе. Хотелось бы все-таки, чтобы была избирательная стабильность. Любая электоральная кампания - это своеобразная встряска, стресс для страны. Потому что политизируется общество, никто не исключает сегодня, и мы тоже это наблюдаем, вмешательство извне. Единый день голосования позволит немного сократить этот цикл проведения выборов", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК отметил, что все будет проходить, как обычно, но вместе с тем особенность будет. "Допустим, в Минске избиратель получит два бюллетеня: по выборам депутатов в Палату представителей и по выборам депутатов Минского городского Совета депутатов. А где-то в сельской местности избиратель получит четыре бюллетеня, в частности, по выборам депутатов Палаты представителей, областного совета, районного совета и своего поселкового сельского совета", - добавил он.

По словам Игоря Карпенко, единый день голосования в соответствии с Конституцией определен и записан. "Это последнее воскресенье февраля. Таким образом, этот первый единый день голосования в 2024 году мы проведем 25 февраля. Соответственно в Конституции заложено, что после единого дня голосования не позднее чем через 60 дней должно состояться первое заседание Всебелорусского народного собрания. Таким образом, последний день для начала работы заседания ВНС - 25 апреля", - отметил глава Центризбиркома.