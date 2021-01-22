Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии

Карнавал в Рио-де-Жанейро, запланированный на июль 2021 года, отменен из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил в Twitter мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

В своем сообщении он написал, что карнавал - это важное культурное событие для страны. Он требует серьезной подготовки от государственных органов, учреждений, связанных с самбо, и ассоциаций, а во время пандемии это невозможно.

Эдуардо Паес также сообщил, что карнавал может состояться в 2022 году.

Карнавал в Рио-де-Жанейро должен был пройти 13-16 февраля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на июль.