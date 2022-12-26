Карл III в первой рождественской речи отметил трудности в экономике Великобритании

Карл III произнес первую рождественскую речь в качестве короля Великобритании. В своем обращении он затронул тему экономических трудностей, с которыми сталкиваются жители Соединенного Королевства, пишет РИА Новости.

Король записал традиционное праздничное видеообращение к нации в часовне Святого Джорджа в Виндзорском замке, в котором почтил память своей матери королевы Елизаветы II и отца принца Филиппа. Кроме того, монарх поблагодарил за "очень трогательные письма, открытки и сообщения", которые получили он и его супруга в связи с кончиной королевы в сентябре.

Карл III в своей речи отдельно затронул вопрос экономических трудностей, с которыми столкнулись жители королевства в текущем году, поддержав тех, "кто дома ищет способы оплатить свои счета и прокормить и обогреть свои семьи".