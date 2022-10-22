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Спорт

Каратэ начинается с физподготовки

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Каратэ начинается с физподготовки

В спортивном зале Центра досуга и творчества Бобруйска прошли соревнования по каратэ в разделе "Специальная физическая подготовка". Начинающие каратисты в возрасте от 3 до 11 лет и старше проходили эстафету, которая включала в себя кувырок вперед, отжимание в упоре лежа, упражнение на брюшной пресс, челночный бег и прыжки на скакалке. Как отметил главный судья соревнований, обладатель третьего дана Сергей Новиков, цель этого мероприятия - пропаганда здорового образа жизни, развитие и популяризация каратэ, создание единого воспитательно-образовательного пространства на основе доверительных, партнерских отношений между детьми, родителями и руководством секции.

Александр Анташкевич, фото автора

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