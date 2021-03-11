Карантины, маски и границы: как коронавирус за год закрыл мир

К настоящему времени международное пассажирское сообщение частично восстановилось, хотя в большинстве стран въездные ограничения сохраняются. Они, как правило, не распространяются на собственных граждан и тех, кто имеет вид на жительство, а также веские мотивы для въезда (работа, учеба, лечение, болезнь или смерть близких родственников). Требования в ряде стран постоянно изменяются в зависимости от эпидемической обстановки.

Из-за закрытия границ туристические поездки за рубеж оказались, по сути, невозможными. Редкие исключения — Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба, Танзания, но и там туристов ждут внутренние санитарные ограничения разной степени жесткости.

Жесткий карантин

Китай, первым столкнувшийся со вспышкой коронавируса, первый применил и модель жесткого карантина: полностью изолировал эпицентр в Ухане, до минимума свел внутреннее транспортное сообщение, закрыл школы и вузы, предприятия и учреждения, ввел режим самоизоляции для граждан. Больше чем на месяц экономическая и общественная жизнь в стране была сведена к минимуму, однако уже к концу марта власти заявили, что эпидемия остановлена. В дальнейшем в зависимости от обстановки на местах китайские власти время от времени прибегали к локальным карантинным ограничениям, не носившим уже столь жесткий характер.

В США и Европе китайскую модель раскритиковали, однако вынуждены были прибегнуть к ней, когда началось стремительное распространение инфекции. Остановка экономики нанесла тяжелый ущерб: экономисты заговорили о крупнейшей мировой рецессии со времен Великой депрессии в 30-х годах прошлого века.

Жесткие карантины действовали в большинстве стран с марта по май, после чего началось их постепенное ослабление.

"Умный" карантин

К "умному" карантину большинству европейских стран пришлось прибегнуть осенью из-за резкого роста заболеваемости.

От жесткого он отличается тем, что не останавливает полностью всю экономическую и общественную жизнь, а ограничивает лишь те сферы, где контакты между людьми являются наиболее близкими и тесными. Для европейцев, американцев, жителей многих азиатских стран эта концепция обернулась на практике закрытием магазинов (кроме тех, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости), прекращением работы всей сферы общепита и услуг, массовым переводом на дистанционную работу и обучение, прекращением внутреннего туризма, закрытием музеев, театров, кинотеатров и прочих культурно-развлекательных учреждений, проведением спортивных состязаний при пустых трибунах. Дошло и до запретов посещать религиозные мероприятия, устраивать свадьбы и поминки или принимать у себя в гостях больше двух-трех человека из числа близких родственников.

В рамках "умного" карантина нередко используются и такие меры, как ограничение свободы передвижения и комендантский час. Набор мер в большинстве стран примерно одинаков, но применяться они могут по-разному. Например, во Франции на фоне осеннего всплеска заболеваемости власти постановили, что граждане могут покидать дом не дольше чем на один час в день и удаляться от своего жилища не дальше одного километра, при этом необходимо иметь при себе бумагу с объяснением причин выхода из дома (посещение магазина, прогулка с собакой, индивидуальные занятия спортом). Когда заболеваемость несколько снизилась, дистанцию для прогулок и время пребывания вне дома увеличили, потом эти ограничения сняли, но ввели комендантский час, на протяжении которого (с шести вечера до шести утра) запрещается покидать свой дом без уважительной причины.