Каранкевич о цене на газ для Беларуси на 2023 год: окончательных решений нет, переговоры с РФ продолжаются

Переговоры с РФ по цене на газ для Беларуси на 2023 год продолжаются, окончательных решений нет. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в пресс-центре БЕЛТА.

"В рамках реализации союзных программ белорусская сторона своевременно подготовила предложения как по формированию цены на газ для Беларуси на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства. Эти подходы неоднократно обсуждались на уровне экспертов, представителей заинтересованных госорганов и ведомств. Это чувствительные вопросы, который затрагивают многие аспекты, внешние факторы также оказывают определенное влияние. Требуется углубленная проработка этих предложений, глубокий анализ. Пока окончательных решений нет, переговоры продолжаются. Данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне", - сказал Виктор Каранкевич.

Он также отметил, что газовая отрасль вносит весомый вклад в обеспечение надежной работы энергетического комплекса. В 2022 году газоснабжающими организациями проведено комплексное приборное обследование 8,9 тыс. км подземных газопроводов, продиагностировано 878 км подземных газопроводов со сроком службы 40 и более лет, отремонтировано 425 газораспределительных пунктов, заменено почти 150 тыс. единиц морально устаревшего бытового газового оборудования, проведена корректировка и оптимизация 50 схем газоснабжения. В этом году в стране введено в эксплуатацию порядка 800 км газопроводов различных категорий, газифицировано природным газом более 20 тыс. квартир и домовладений.