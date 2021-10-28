Караник: в Беларуси сделано все для обеспечения людей эффективной бесплатной вакциной

В Беларуси сделано все для обеспечения людей эффективной бесплатной вакциной от коронавируса. Об этом сказал сегодня журналистам председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Караник провел встречу с сотрудниками и студентами Гродненского государственного аграрного университета. Основной темой общения стала вакцинация от коронавируса.

"По этому показателю вуз отстает от других учреждений. Мы здесь для того, чтобы обсудить и разъяснить, что это необходимо делать. Во время посещения Лидской ЦРБ Президентом были четко расставлены точки над "і": руководство страны целиком и полностью поддерживает вакцинацию. В стране сделано все, чтобы обеспечить людей доступной, бесплатной, эффективной вакциной. Ну а задача медиков, а также местных властей - разъяснить порядок вакцинации, убедить людей в том, что специфический иммунитет остается самой эффективной защитой от тяжелых форм коронавирусной инфекции", - подчеркнул Владимир Караник. Коснулись в разговоре и темы масок - это возможность защитить себя и окружающих от инфекции. Но использовать маску необходимо правильно. В противном случае вреда от нее может быть больше, чем пользы.

В целом в регионе работа по информированию о вакцинации дает результат - процесс активизировался, количество привитых растет. Сейчас, отметил Владимир Караник, около трети жителей области уже привиты первым компонентом вакцины. При этом акцент в регионе во время вакцинации сделан на уязвимых группах населения, а также тех, кто может оказать существенное влияние на эпидемиологическую ситуацию, - социальные работники, педагоги, медики, сотрудники сферы торговли и общепита.

"Мы видим, что эта целенаправленная работа дает свои плоды. По работникам соцслужб, системы здравоохранения и педагогам уровень вакцинации уже выше 80%. Что отрадно, среди людей старше 61 года, а также тех, кто имеет хронические заболевания, мы также вплотную приблизились к уровню в 70% привитых. Это как раз тот порог, который позволяет сформировать иммунную прослойку и защитить эти уязвимые категории", - сказал Владимир Караник.

В области сейчас наблюдается дальнейшее снижение заболеваемости. Как подчеркнул Владимир Караник, приобретет ли эта тенденция более устойчивый характер - во многом зависит от самих жителей.

https://www.belta.by/regions/view/karanik-v-belarusi-sdelano-vse-dlja-obespechenija-ljudej-effektivnoj-besplatnoj-vaktsinoj-466642-2021/