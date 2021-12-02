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COVID-19

Караник о борьбе с пандемией: недостатки, на которые нам указывали «эксперты», стали нашим преимуществом

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Караник о борьбе с пандемией: недостатки, на которые нам указывали «эксперты», стали нашим преимуществом

Это отметил председатель Гродненского облисполкома и бывший министр здравоохранения Владимир Караник в премьерном фильме АТН "Пандемия". 

- Ввести локдаун Беларусь могла в течение суток. К счастью, в этом не возникло необходимости. Годы пристального внимания к системе здравоохранения, работа по переоснащению современным оборудованием и объем нашего коечного фонда не раз критиковали эксперты различных международных организаций. Они считали, что у нас избыточный коечный фонд, огромное количество медработников - мол, это тоже очень дорого и их нужно сокращать. Недостатки, на которые нам указывали, в этой ситуации (в борьбе с коронавирусом) стали нашим основным конкурентным преимуществом, - подчеркнул он.

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