Караник: местные СМИ должны быть ориентированы на аналитику и решение волнующих людей проблем

Региональные СМИ должны быть больше ориентированы на аналитические материалы, а также на освещение проблемных вопросов и поиск путей для их решения. Такое мнение сегодня во время открытого диалога с журналистами высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытый диалог с журналистами региональных и республиканских средств массовой информации проходит сегодня в гостиничном комплексе "Жарковщина" в Беловежской пуще. Среди центральных тем - обсуждение вопросов развития и перспектив медиасферы, в том числе региональных СМИ.

"Именно из региональных СМИ люди получают информацию о том, что происходит в их районе, городе. Главная задача таких изданий (цифровых, печатных) - доводить до потребителя адекватную и достоверную информацию", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что районки должны быть ориентированы не только на новости, но и на создание аналитических материалов, обзоры перспектив развития регионов.

"Также в центре внимания местных журналистов должны быть проблемы, волнующие людей, поиск путей их решения. При этом важно, чтобы критика была конструктивной, а не направлена, как теперь популярно говорить, лишь на хайп", - обратил внимание Владимир Караник. По его словам, и местным властям необходимо адекватно реагировать на критику, обращать внимание на выявленные журналистами узкие места и снимать проблемные моменты.

Местным СМИ важно быть представленными в информационном пространстве в форматах, популярных и интересных у разных поколений. Хотя и полностью отказываться от традиционных бумажных газет нельзя: они востребованы у людей постарше. При этом важно работать над новыми источниками доходов, монетизацией, зарабатывать не только на реализации газет, но и на оказании дополнительных услуг, сказал Владимир Караник.

Обсудили во время отрытого диалога и взаимодействие средств массовой информации и органов власти. В Гродненском облисполкоме сейчас, к примеру, для этого создается профильная структура - пресс-служба.-0-