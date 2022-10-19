Карамель с синтетическим красителем изъяли из продажи в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Во время проверки одного из частных торговых предприятий в продаже была обнаружена карамель с фруктово-ягодной начинкой со вкусом "Арбуз" российского производства. По результатам исследований установлено, что конфеты не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" по безопасности и маркировке.

В составе карамели был обнаружен незаявленный в маркировке синтетический краситель понсо 4R (Е124) в количестве 11,2 мг/кг. При этом в информации о составе сладостей указан другой краситель - кармин. Кроме этого, на конфетах отсутствовала предупреждающая надпись о том, что данный продукт содержит краситель, который может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей.

Госстандарт запретил ввоз и реализацию данных сладостей на территории страны.