Карачевский: «Беларусьфильм» создает картины, помогающие людям задуматься о важном

"Беларусьфильм" создает картины, помогающие людям задумываться о важном. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский во время творческой встречи и презентации фильма "Подрыв" в кинотеатре "Родина" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Киностудия "Беларусьфильм" не останавливала свое производство в самые сложные время, даже когда была пандемия. Да, были поставлены какие-то фильмы на паузу, но мы старались, чтобы до зрителя доходила наша продукция. Это касается и анимационных, и документальных, и игровых фильмов. Задача стоит не только снимать кино на патриотическую тему, но и кино, которое будет востребовано на международных рынках, будет понятно зарубежному зрителю, - сказал он. - Сейчас у нас в работе несколько картин, среди которых жанровые фильмы: комедии, мелодрамы, сериалы. Есть картины, связанные с национальной историей, - проект под рабочим названием "Мы едины", посвященный истории Беларуси в 1920-е годы. Есть совместный белорусско-узбекский проект "Казбек", идет разработка фильма, посвященного современной Беларуси".

Как отметил Владимир Карачевский, белорусские киноленты - это фильмы о наших людях и их жизнях, нашей истории и событиях.

"Вместе с тем киностудия - это еще и воспитание, в том числе патриотическое воспитание молодого человека. Это рассказ о тех, о ком еще не говорили. Поэтому "Подрыв", который мы представляем, как раз рассказ о таких людях - молодых ребятах, их гражданской позиции и тихом подвиге, когда люди совершали настоящие подвиги, освобождая свою землю от наследия войны. Они понимали, что могут погибнуть, но рисковали, потому что знали - это необходимо для мирной жизни", - подчеркнул генеральный директор.

По словам Владимира Карачевского, кинолента "Подрыв" должна помочь людям задуматься. "Пусть молодое поколение задумается, готово ли оно совершить такой гражданский подвиг, пожертвовать собой, не пиарясь в интернете и не рассказывая об этом. В последнее время мы обставляемся картинками. А ты возьми и просто сделай, никому не рассказывая, потому что у тебя внутри болит за свою страну, свой город и свою семью. Мы должны учить молодое поколение не дешевому самопиару, а умению отдавать себя семье, близким, стране, сохранять традиции", - подчеркнул он.

Как рассказал режиссер-постановщик фильма "Подрыв" Иван Павлов, снимать военные киноленты не так-то просто. "На дворе 1945-й год. Я не знаю, какими люди были тогда. Я могу только предполагать, что они пошли добровольно в отряды разминеров. Они никогда не умели устанавливать мины или бомбы, они их только разминировали. Эти молодые ребята ценой своей жизни очищали Минск и другие города, сельскохозяйственные поля, потому что все было усеяно минами и снарядами", - рассказал он.

По словам Ивана Павлова, съемки некоторых эпизодов проходили в Бобруйске. "Было сложно найти место, где можно было снимать разрушенный Минск. Причем дома, разрушенные не бульдозером, а потому, что туда попал снаряд. Слава богу, что оператор-постановщик этой картины Слава Дунаев учился в Бобруйске. Он сказал: "Я знаю, поехали". Мы приехали в Бобруйск и нашли эти здания. Подчистили их и создали разрушенную улицу, - рассказал он. - Но самое главное для режиссера - работа с актерами. На эту картину я не побоялся пригласить молодых актрис, среди которых Дарья Карпеченкова и Татьяна Федорова".

На творческую встречу в Могилев приехала и главная героиня нового фильма Дарья Карпеченкова. Она рассказала, что во время работы над фильмом брала за основу образ Риты Осяниной из повести "А зори здесь тихие". "Только там героиня немного взрослее и опытнее. Моя героиня не такая опытная, но по характеру, твердости, уверенности и справедливости они очень похожи, - рассказала девушка. - А еще я брала за основу истории своего отца. Ему 82 года, он ребенок войны, пережил войну и послевоенные годы. Он много рассказывал об этом. У него прекрасные глубокие глаза, в которые посмотришь - и уже не нужно играть, потому что все становится понятным".