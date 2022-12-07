Капризы погоды укротили…

Похоже, что все мы дождемся снега в Новый год, причем синоптики вслед за небольшим потеплением на этой неделе обещают дополнительную порцию осадков. Главное в этой ситуации – позаботиться о своей безопасности и с пониманием отнестись к работникам коммунальных служб: они в эти дни трудятся не покладая рук, чтобы ваши ноги и машины не скользили, а на головы не падали угрожающие ледяные «пики».

Первый заледеневший и заснеженный экзамен работники коммунальных служб сдали. Прошедшую снежную неделю справиться с рекордным количеством осадков удалось. Гендиректор ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александр Шостак подчеркивает, что и сегодня коммунальные службы работают в усиленном режиме. Очереди на шиномонтажках в последние дни осени продемонстрировали, что водители не были готовы и капризы природы свалились на них как «снег на голову», точнее, под колеса. Напоминаем, что уже с 1 декабря белорусские водители обязаны использовать только зимние шины. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1 базовой величины (на 25 ноября – 32 рубля). Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 БВ (от 64 до 160 руб.). Получить штраф за летнюю резину автовладелец может только в период с 1 декабря по 1 марта.

За эту неделю расчистка главных магистралей стояла в приоритете. Десятки снегоуборочных машин, пескоразбрызгивателей, самосвалы, тракторы отвое­вали у стихии комфорт перемещения по городу для бобруйчан. Известно, что около 2 тысяч тонн песко-­соляной смеси уже использовано коммунальщиками. Антигололедными делают не только главные магистрали города, но и дворовые пешеходные дорожки. Александр Шостак также подтверждает, что в эти дни работники ДЭП выходили на уборки улиц даже ночью «для устранения снежного покрова».

На сегодня актуальная задача коммунальных организаций районов – расчистка крыш от наледи и сосулек, снежного покрова. Напомним, что ПЖСК и товарищества собственников сами ответственны за очистку крыш от ледяных сталактитов. Там, где техническое обслуживание здания осуществляют работники ЖЭУ, борьба с непогодой на достойном уровне. Тем не менее бобруйчанам следует иногда лишний раз поднять голову и посмотреть вперед – выбрать наиболее безопасный маршрут. Пешеходам тоже стоит обращать внимание на возможное обледенение тротуаров, аккуратно приближаться к краю проезжей части, проявлять максимум осторожности при пересечении оживленной автодороги.

Совсем скоро снег и лед подтают, а значит, у коммунальщиков снова не будет времени на передышку. В эти дни убедительная просьба к автовладельцам станет вновь актуальной: лучше убрать свои авто с территории, где будет проводиться расчистка снега.