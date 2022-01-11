Капремонт жилья в 2022 году. Большая часть работ придется на Могилев и Бобруйск

Более 400 тыс. кв.м жилья планируют капитально отремонтировать в этом году в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела эксплуатации жилфонда ГО "Жилищно-коммунальное хозяйство Могилевской области" Наталья Островская.

"В регионе планируют капитально отремонтировать 401,5 тыс. кв.м жилья - это 133 многоквартирных жилых дома. Здесь планируется обновить фасады, заменить кровлю, инженерные сети и окна в местах общего пользования, привести в порядок балконы", - отметила начальник отдела.

Большая часть работ придется на Могилев и Бобруйск, а также крупные районы области: Костюковичский, Кричевский, Горецкий и другие. "Ежегодно регион прирастает новыми жилыми площадями, потому каждый год увеличивается и количество домов, которым необходим капитальный ремонт", - подчеркнула Наталья Островская.

В регионе будут продолжаться работы по замене лифтового оборудования в многоквартирных жилых домах. По планам специалистов, замене подлежат 62 лифта. В Могилеве к замене запланированы 45 лифтов, еще 15 - в Бобруйске и 2 - в Осиповичах. "На сегодняшний день уже произведена поставка 43 единиц лифтового оборудования, оставшиеся 19 будут поставлены по графику. Всего на работы по замене лифтового оборудования в этом году планируется направить Br4 млн", - подчеркнула начальник отдела.