Каникулы с пользой!

В дни школьных каникул у учащихся учреждений образования Бобруйска стало доброй традицией посещать 147-й зенитный ракетный полк. Не стали исключением и осенние каникулы.

Полк посетили ребята разных возрастов – от младших школьников до старшеклассников – школ №№16, 27.

Военнослужащие полка организовали экскурсию по территории воинской части, рассказали о буднях военных.

На строевом плацу заместитель командира по идеологической работе подполковник Андрей Красногир разъяснил ребятам правила поведения в воинской части, требования техники безопасности при обращении с военной техникой, а затем школьники направились в казарму. Они смогли увидеть условия жизни и быта военнослужащих, посетили столовую и другие помещения части.

Особый восторг у ребят вызвала возможность все потрогать и примерить, ощутить все «тяготы» военной службы. Ребята с удовольствием выстраивались в очередь, чтобы подержать в руках автомат Калашникова и штык-нож, примерить кевларовый шлем и бронежилет.

Кульминацией экскурсии стал поход в комнату истории воинской части, где библиотекарь – подполковник в отставке Сергей Богомолов – увлекательно рассказал о значимых в истории полка датах, а ребята смогли ознакомиться с артефактами времен Великой Отечественной войны.