Канье Уэст планирует снова выдвинуться кандидатом в президенты США

Рэпер, музыкальный продюсер и миллиардер Канье Уэст объявил о том, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента США, которые пройдут в 2024 году, сообщает портал X17 Online.

В видеоэфире Уэст рассказал зрителям, что Майло Яннопулос работает над его президентской кампанией. Когда оператор задал музыканту вопрос, означает ли это то, что он собирается баллотироваться в президенты США, рэпер ответил: «да, вот так просто».

Известно, что Яннопулос раньше работал в команде члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин и был главным редактором ультраправого издания Breitbart News, из которого ему пришлось уйти после весьма провокационных заявлений.

Два года назад Канье Уэст уже участвовал в гонке за пост. В то время ему удалось зарегистрировать свою кандидатуру от собственной партии Birthday Party в 12 штатах.

Отмечается, что 16 ноября Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. В то же время действующий президент США Джо Байден изъявил желание, но отметил, что окончательно решение примет только в начале следующего года.