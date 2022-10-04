Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Могилевской области

В Могилевской области стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. В нынешнем сезоне привиться можно вакциной «Гриппол плюс» (производство РФ) и «Ваксигрипп Тетра» ((Sanofi Paster, S.A.Франция).

- На бесплатной основе вакцинируют больных, состоящих на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет, беременных, членов семей, где есть дети до 6 месяцев, - напомнили в Могилевской центральной поликлинике. – На платной основе для всех желающих доступна вакцина «Ваксигрипп Тетра». Стоимость около 25 рублей для граждан Беларуси и чуть более 40 рублей для иностранных граждан.

По оценкам специалистов, эпидподъем заболеваемости ОРИ в Беларуси прогнозируется в январе, но не исключается и более раннее начало. Таким образом, чтобы организм успел выработать иммунитет, пройти вакцинацию лучше до конца ноября.

mogilevnews.by